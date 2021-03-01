Начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык поделился интересным прогнозом погоды на понедельник, 1 марта. О погоде в первый день весны он рассказал Народная правда. По словам Билык, сейчас в Украине достаточно тепло, но прогнозируется тенденция к небольшим осадков на выходных. "1 марта ожидаем более или менее такие же погодные условия, как сегодня (в воскресенье, 28 февраля, — ЧП), то есть в целом будет не холодно. На западе мы ожидали максимальной температуры до 10 градусов, на остальной территории — от 5 до 7 . Что касается осадков, то это совсем небольшой снег в северо-восточной части Украины, на остальной территории — без осадков ", — отметил он. Больше читайте в материале НАРОДНОЙ ПРАВДЫ: Сначала серьезные морозы: синоптик о том, когда в Украину придет настоящая весна.