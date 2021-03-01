Российская Федерация хочет легализовать привлечение российских миротворцев для урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

По имеющейся у информации, Россия проводит ряд мероприятий, направленных на пересмотр ранее достигнутых при посредничестве СММ ОБСЕ договоренностей о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня.

«Эти действия РФ направлены на оценку реакции международного сообщества на возможное участие военнослужащих ВС РФ в составе СЦКК как «… единственного надежного способа для содействия урегулированию конфликта на востоке Украины», — говорится в сообщении Группы.

27 февраля 2021 на позициях одного из подразделений 2 АК была проведена съемка серии репортажей, в которых акцентируется внимание на возможности повышения эффективности контроля режима прекращения огня в случае привлечения к этому процессу российских миротворцев.

«При этом заявляется, что такая оценка, якобы, была дана представителями СММ ОБСЕ от некоторых западноевропейских стран. К проведению вышеуказанных съемок были привлечены военнослужащие 2 АК, а в качестве съемочного реквизита использовалась униформа наблюдателей СММ ОБСЕ и военнослужащих так называемого «представительства ЛНР в СЦКК». Украинская сторона считает, что подобные провокационные действия направлены на дискредитацию Миссии и координационного механизма как эффективного инструмента контроля за режимом прекращения огня», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на Донбассе в феврале потери боевиков составили 37 человек (убитые и раненые).

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что для начала урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, необходима новая встреча в «нормандском формате», участие в которой примет лично президент России Владимир Путин.