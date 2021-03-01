1 марта — это первый день весны, а еще — прекрасная возможность сделать приятное близким и поздравить их.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку самых красивых поздравлений, открыток и смс, которые точно понравятся вашим близким.Читайте: ХОРОШИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ВЕСНОЙ

Пусть первый подснежник подарит вам нежность!

Весеннее солнце подарит тепло!

А мартовский ветер подарит надежду,

И счастье, и радость, и только добро!

Пусть согревают душу Вам красотой

Весны хрупкие лепестки,

И разливаются родниковой водой

Любовь и счастье шумные ручьи.

***

Мартовской наводнения счастью,

Что приходит так быстро и стремительно,

Красок волшебных, ароматных апрельских,

Что, как ковер, Земля расстелила!

***

Еще до того как зазеленеют деревья и скворцы вернутся к своим гнездам, мы чувствуем приближение весны, ее свежее, волнующее дыхание … Сегодня, я поздравляю тебя с первым днем весны, с 1 марта, и желаю не терять ни минуты, радоваться жизни и наслаждаясь ею, быть счастливым человеком!

***

Солнышко, веселая капель … кажется, ветерок несет нам весну из далеких стран, а мы не можем нарадоваться ней, ведь теперь каждый день, особенно светлый и прекрасный! Прими мои поздравления с первым днем весны и пожелания безоблачного, по-весеннему солнечного счастья!

Ранее мы публиковали гороскоп на март для всех знаков Зодиака .