1 марта — это первый день весны, а еще — прекрасная возможность сделать приятное близким и поздравить их.
НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку самых красивых поздравлений, открыток и смс, которые точно понравятся вашим близким.Читайте: ХОРОШИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ВЕСНОЙ
Пусть первый подснежник подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
Пусть согревают душу Вам красотой
Весны хрупкие лепестки,
И разливаются родниковой водой
Любовь и счастье шумные ручьи.
***
Мартовской наводнения счастью,
Что приходит так быстро и стремительно,
Красок волшебных, ароматных апрельских,
Что, как ковер, Земля расстелила!
***
Еще до того как зазеленеют деревья и скворцы вернутся к своим гнездам, мы чувствуем приближение весны, ее свежее, волнующее дыхание … Сегодня, я поздравляю тебя с первым днем весны, с 1 марта, и желаю не терять ни минуты, радоваться жизни и наслаждаясь ею, быть счастливым человеком!
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Солнышко, веселая капель … кажется, ветерок несет нам весну из далеких стран, а мы не можем нарадоваться ней, ведь теперь каждый день, особенно светлый и прекрасный! Прими мои поздравления с первым днем весны и пожелания безоблачного, по-весеннему солнечного счастья!
Ранее мы публиковали гороскоп на март для всех знаков Зодиака .