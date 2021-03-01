Служба безопасности Украины начала подготовку к организации и проведению следственных действий на территории других стран в деле блогера Анатолия Шария.

Так, в Киевскую городскую прокуратуру были направлены запросы о международной правовой помощи, сообщила пресс-служба СБУ.

А также, в ходе досудебного расследования было установлено, что во время перерегистрации «Партии Шария» были внесены заведомо ложные сведения. Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 УК Украины (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Данные в этом деле также направлены в Киевскую городскую прокуратуру.

Напомним, кроме государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины) Анатолия Шария подозревают в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161 УК Украины).

Как мы уже рассказывали ранее, скандальный блогер Анатолий Шарий объявлен в розыск после того, как 25 февраля проигнорировал допрос по делу о государственной измене.

Тем временем, в Харькове в городском совете произошла массовая драка, спровоцированная представителями «Партии Шария».