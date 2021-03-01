Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе 2021 года составила 12 337 гривен, что на 15,0% (на 1 610 гривен) больше по сравнению с январем 2020 года (10 727 гривен).

Подробную инфографику опубликовала Государственная служба статистики.

Так, реальная зарплата в Украине (с учетом инфляции) в январе 2021 года к январю прошлого года выросла на 8,3%.

Самая высокая начисленная зарплата в январе была в Киеве — 17533 гривен, самая низкая — в Черновицкой области — 9696 гривен.

Самую большую зарплату получают работники в сфере «Финансовая и страховая деятельность» — 24095 гривен, а самую низкую — «Временное размещение и организация питания» – 6647 гривен.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2020 года составила 14 179 гривен.

Как мы уже рассказывали ранее, минимальная зарплата в Украине оказалась почти в десять раз меньше минималки, установленной в богатых странах-членах Евросоюза.

Тем временем, Кабмин хочет на 50% повысить должностные оклады медицинских работников учреждений образования.