В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о побочных эффектах при вакцинации против COVID-19 индийским препаратом CoviShield, которым прививают украинцев.

Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала «Украина 24».

«Побочные эффекты есть при любой вакцинации. Это очень небольшой процент. Во время любой рутинной вакцинации есть определенное количество людей, у которых возникают эти побочные эффекты», – пояснил чиновник.

Так, Степанов назвал основные побочные симптомы при вакцинации против COVID-19 — повышение температуры, небольшое повышение давления, покраснение кожи в месте укола.

В то же время, глава Минздрава подчеркнул, что пользы от прививки намного больше по сравнению с единичными случаями побочных эффектов.

«Если ты вакцинировался, то ты точно либо не заболеешь, или будешь иметь очень легкий ход болезни. Но ты точно не попадешь в реанимацию и точно будешь жив. Польза очевидна», – резюмировал Степанов.

Как мы уже рассказывали ранее, Степанов публично поставил прививку против коронавируса. Вакцинацию провели в Александровской клинической больнице Киева.

А также, с 1 марта украинцы могут онлайн записаться на вакцинацию от COVID-19.