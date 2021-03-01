Министр здравоохранения Максим Степанов публично поставил прививку против коронавируса. Вакцинацию провели в Александровской клинической больнице Киева.Трансляцию вела пресс-служба Министерства здравоохранения.

Перед уколом Степанову измерили температуру и давление.

Глава ведомства добавил, что президент Владимир Зеленский также планирует вакцинироваться, но вместе с военными.



Накануне в ВОЗ сообщили , что по состоянию на начало марта, антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 есть у менее 10% населения Земли. Увеличить процент можно только за счет массовой вакцинации.Как сообщалось ранее, в Министерстве здравоохранения обещают ускорить процесс вакцинации от COVID-19. Отметим, с 24 по 28 февраля в Украине прививку сделали только 3141 человек.В Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получили уже 20 миллионов человек (население страны 68,1 млн человек), вторую дозу — около миллиона.Правительство Израиля предоставит Украине 10 млн доз вакцины против COVID-19 компании Pfizer. Отправка произойдет уже в скором времени.Президент Чехии Милош Земан обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать поставки вакцины «Спутник V».