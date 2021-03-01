В марте не будут повышать тарифы на коммуналку, так как правительство заморозило цены до конца отопительного сезона, но запланировано повышение цен на железнодорожные билеты.

О том, что изменится с 1 марта, говорится в материале «РБК-Украина».

Тарифы на газ с 1 марта

Кабинет министров в январе ограничил цены на газ для населения. В течение февраля-марта 2021 года цена установлена на уровне 6,99 гривен за кубометр.

При этом некоторые поставщики газа установили более низкий тариф. В частности, «Нафтогаз» продает газ населению по цене 6,86 гривен за кубометр в январе-марте.

Тарифы на тепло

До конца отопительного сезона тарифы на централизованное снабжение тепловой энергией и снабжение горячей водой меняться не будут — «Нафтогаз», органы государственной власти и Ассоциация городов Украины подписали соответствующий Меморандум о взаимопонимании.

До 30 сентября 2021 года «Нафтогаз» предоставляет производителям тепла отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф. После этого стороны должны найти источники для компенсации этой разницы.

Тарифы на электроэнергию

До конца марта будут действовать тарифы, установленные с января 2021 года. С начала года отменен льготный тариф на первые 100 кВт на уровне 90 копеек за 1 кВт. Для населения действует единый тариф 1,68 грн/кВт.

При этом части населения повышение тарифа будет компенсировано. Это касается полумиллиона украинцев, у которых установлено электроотопление. Компенсация в размере 1,4 млрд гривен будет поступать на счета поставщиков электроэнергии.

Субсидии

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что расходы из государственного бюджета на субсидии в январе 2021 года выросли на 1 млрд гривен. За месяц было выплачено 7,6 млрд гривен. Всего в госбюджете на 2021 год расходы на выплату жилищных субсидий предусмотрены в сумме 36,6 млрд гривен, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.

Цены на железнодорожные билеты

Стоимость железнодорожных билетов в Украине вырастет на 2% уже с 1 марта 2021 года. Потом билеты будут дорожать ежемесячно до конца года. За год стоимость билетов повысится на 22%

Как сообщал ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина намерена отсоединиться от электрической сети с Беларусью и Россией и стать частью европейской сети уже до конца 2023 года.

Доплаты пенсионерам 75-80 лет начнут выплачивать не с 1 июля, а только с 1 октября 2021 года. Размер компенсации составит 400 гривен.