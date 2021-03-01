Украинцы с 4 марта начнут получать пересчитанные пенсии, но из 11,1 млн человек доплаты получат всего 8 млн пенсионеров. Средний размер повышения составит около 300 грн.

Об этом в эфире телеканала «Интер» заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Она напомнила, что еще несколько лет назад дату индексации пенсии из закона убрали. Кабинет министров Дениса Шмыгаля утвердил законопроект, который вернет обязательный перерасчет выплат с 1 марта:

«Кабмин принял решение с 1 марта в этом году провести индексацию пенсий. С 4 марта, когда начинается период выплат, 8 млн пенсионеров получат повышенные пенсии. Средний размер повышения – около 300 грн. Но не может быть прибавки меньше, чем на 100 грн. Если у женщины есть 30 лет стажа, а у мужчины – 35 лет, то у них не может быть пенсия ниже 2200 грн».

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Как сообщалось ранее, пенсионный возраст в Украине с 1 апреля увеличат для тех украинок, которые родились после 1 апреля 1961-го. Они смогут получать выплаты с 60 лет.

Накануне в Кабинете министров Украины сообщили, что доплаты пенсионерам 75-80 лет начнут выплачивать не с 1 июля, а только с 1 октября 2021 года. Размер компенсации составит 400 гривен.