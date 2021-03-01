В Верховной Раде решили усиленно бороться с кнопкодавством (когда депутат голосует за себя, и за соседа) — установили дополнительные камеры для наблюдения и ввели сенсорную кнопку.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков на согласительном совете 1 марта.

По его словам, сенсорная кнопка сделает невозможным неперсональное голосование:

«На прошлой неделе была завершена работа и проведено тестирование для того, чтобы ввести в действие систему сенсорной кнопки в зале Верховной Рады. Она работает, прошла проверку… и с этой пленарной недели мы уже сможем использовать ее во время голосования. Со следующего пленарного заседания мы сможем продемонстрировать систему, которая не позволит применять кнопкодавство в стенах ВР».

Он также добавил, что сенсорная кнопка снимет вопрос привязки карточки нардепа к месту, ведь она исключает голосование из разных мест. При этом Разумков подчеркнул, что систему для голосования «Рада-3» нужно модернизировать.

Недавно Офис генерального прокурора Украины объявил подозрение народному депутату, которого подозревают в «кнопкодавстве». СМИ сообщали, что подозрение сообщили народному депутату Владиславу Поляку (группа «Доверие»).

Как сообщалось ранее, Владислав Поляк стал первым «кнопкодавом» после введения за это уголовной ответственности.