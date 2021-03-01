В Черниговской области таксист убил пассажира и выбросил его тело в лесу. Подозреваемого уже задержали — мужчина был ранее судим за убийство, а также за выращивание и хранение наркотиков.

Подробности сообщает отдел коммуникации полиции Черниговской области.

27 февраля в дежурную часть полиции обратилась женщина, она просила найти ее 41-летнего мужа. По словам заявительницы, 25 февраля около полуночи он сел в такси возле дома товарища и должен был поехать домой, но по дороге исчез.

Следователи установили, что накануне исчезновения мужчина повздорил с таксистом, и водитель убил клиента. Орудие преступления — нож — он выбросил.

«Осознав содеянное, на своем автомобиле ВАЗ 2110 таксист вывез тело в лесополосу в 10 километрах от места совершения преступления и спрятал его в снегу. Впрочем, в содеянном он сознался только когда полицейские нашли неопровержимые доказательства его вины», — сказал начальник ГУНП в Черниговской области Владимир Нидзельский.

Полицейские провели обыски в машине и обнаружили ряд следов, которые свидетельствуют о совершении преступления. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Подозреваемому светит тюремный срок от 7 до 15 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=t4SQ_1X-dO4&feature=emb_logo

Напомним, в Украине все чаще дети предпринимают попытки самоубийства. Отметим, в 2019 году произошло 12 самоубийств (одно из них совершено 10-летним ребенком) и 24 попытки самоубийства. В 2020 году – четыре самоубийства и 34 попытки. В этом году уже зарегистрировано 2 самоубийства и 11 попыток.

19 февраля в Винницком городском суде должны были вынести приговор по резонансному делу жестокого убийства двух женщин и двух маленьких детей в квартире в Академическом, но подозреваемому стало плохо.