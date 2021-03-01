В ночь на 1 марта в Одессе обрушилась часть памятника архитектуры на Нежинской, 16 — доходный дом Сретенской церкви 1879 года постройки.

Об этом сообщила Думская.

Издание напоминает, что в субботу боковую стенку этого здания прошила большая трещина, после чего жильцов квартир в этом флигеле отселили.

«Отселяем людей. Пока что они разъезжаются к своим родственникам, а с понедельника город будет искать временное жилье тем, кто будет в этом нуждаться. Специалисты строительной академии и организации, которая имеет лицензию на проведение подобных работ, занимаются осмотром трещины. Оценка состояния дома, устойчивости поврежденной стены и дальнейшей судьбы флигеля будет дана через несколько дней», — говорил накануне замдиректора департамента городского хозяйства Виталий Цуркан.

По словам Цуркана, трещина там была и раньше, но гораздо меньших масштабов. Около месяца назад на нее установили контрольный маячок. Сегодня «рвануло» именно в этом месте.

Жильцы дома пока не понимают, как им быть. Флигель отрезают от газа и других коммуникаций и люди вынуждены искать место для ночлега у друзей или родственников.

«У моего сына семья, их трое и одна комнатка. Особо туда я переехать не могу. Разве что поспать пару дней, — жалуется жительница дома Анна. – Я получила квартиру на втором этаже, через одну квартиру от места трещины, в 1988 году. С тех пор я не видела, чтобы домом кто-то занимался. Ни разу серьезного ремонта не было. Мы сами старались, подкрашивали парадную».

Ее соседка с третьего этажа Юлия Лебедева рассказала, что еще в конце 1990-х годов в этой части здания произошел пожар. Спасатели залили чердак и перекрытия водой, после чего жильцы долгое время не могли избавиться от сырости. Вероятно, это стало одной из причин начала разрушения боковой стены.

«Трещина сначала была поменьше. А сегодня сдвинулась прямо на глазах… Никакого ремонта тут не делалось», — говорит одесситка.

Добавим, по словам Юлии Лебедевой, с ней уже говорили сотрудники ЖКС, которые уверяли, что с домом ничего страшного не произошло, его починят, а пока жильцам стоит подождать.

В ночь на 1 марта обвал произошел именно на том месте, где была трещина.