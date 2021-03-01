В Министерстве здравоохранения обещают ускорить процесс вакцинации от COVID-19. Отметим, с 24 по 28 февраля в Украине прививку сделали только 3141 человек.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель главы ведомства по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

По его словам, согласно планам министерства, кампания вакцинации в стране проходит по каскадной модели, которая предполагает работу мобильных бригад в определенном последовательном порядке:

«Поэтому в ближайшей перспективе следует ожидать, что количество вакцинированных существенно начнет увеличиваться. Это нормальный процесс, сейчас он только запущен – и там есть свои процедуры, как это должно происходить».

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В Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получили уже 20 миллионов человек (население страны 68,1 млн человек), вторую дозу — около миллиона.

Правительство Израиля предоставит Украине 10 млн доз вакцины против COVID-19 компании Pfizer. Отправка произойдет уже в скором времени.

Президент Чехии Милош Земан обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать поставки вакцины «Спутник V».