В Николаевской области произошел взрыв котла на территории общеобразовательной школы в с. Ивановка Очаковского района — под железобетонной плитой оказалась один человек.

Подробности чрезвычайного происшествия сообщает ГСЧС Украины в Николаевской области.

Взрыв произошел в районе 7 утра — на линию «101» поступила информация о возможном взрыве твердотопливного котла на территории школы. В этот момент в помещении котельной находился человек, его придавило железобетонной плитой.

На место трагедии прибыли спасатели, они потушили пожар, который охватил площадь в 2 кв. м. К месту обрушения также направили специальный аварийно-спасательный автомобиль-автокран.

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