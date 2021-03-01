В Одессе совершили нападение на известного театрального режиссера, ныне главного режиссера Одесского национального академического театра оперы и балета — Евгения Лавренчука.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.

По его словам, в конце 2020 года он получил несколько анонимных звонков, мужской голос поставил его перед фактом: «Валите из театра и будете целый».

Одновременно с этим, добавляет Лавренчук, директор Одесской оперы (Надежда Бабич) наводила справки, будет ли он подавать свою кандидатуру на должность художественного руководителя-директора Одесской оперы (срок действия ее контракта подходит к концу).

«Мой ответ был положительным, поскольку вижу перспективы творческого развития театра, имею соответствующее образование, квалификацию и опыт, тем не менее, мною была заявлена готовность и желание идти с ней в паре при любых результатах конкурса», — подчеркивает режиссер.

Несмотря на его толерантный ответ, уже через несколько дней было совершено нападение:

«8 декабря 2020 года на меня было совершено нападение. Именно в то время, когда закончилась моя репетиция, под окна моего кабинета подошли двое нанятых исполнителей и начали следить за мной через окно (видеозапись камер в этом посте). Они ждали меня в течение 30 минут, а затем следили за мной, сестрой и моим племянником, после чего совершили нападение».

Он также добавил, что после нападения был вынужден делать операцию.

Уже известно, что по факту нападения возбуждено уголовное дело.

На этом история не закончилась. Лавренчук говорит, что к солистам оперы обращались представители дирекции с требованиями распространить клевету о нем. Большинство артистов отказались это делать.

10 февраля Лавренчук получил официальное письмо от директора театра, в котором говорится, что с ним не продлевают контракт, как с главным режиссером, с 15 марта этого года.

Опубликовано Eugene Lavrenchuk Понедельник, 1 марта 2021 г.



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