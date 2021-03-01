Национальная полиция Украине расформировала разрешительную службу, которая выдает разрешения на оружие, в связи с раскрытием масштабной коррупционной схемы.

Как заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, внутренняя проверка длилась более шести месяцев.

По ее результатам разоблачили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия — нарезного, гладкоствольного и «травматов» (для отстрела резиновых пуль).

Так, документы выдавались без присутствия людей, которые обращались за разрешениями. Кроме того, полицейские размещали объявлении об оформлении документов в популярных мессенджерах.

«У нас есть информация о более 2 000 случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства с использованием поддельных документом», — утверждает Клименко.

На данный момент разоблачены девять сотрудников полиции — Центрального аппарата Национальной полиции и люди в регионах. Они уже уволены.

Также, сегодня, 1 марта, подписан приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

Теперь, каждое личное дело владельца оружия будет проверено. А более 2 000 разрешений аннулируют, оружие подлежит изъятию.

По словам Клименко, среди заказчиков были работники правоохранительных органов, депутаты различных уровней и представители органов государственной власти.

Клименко добавил, что будет выступать с предложением перед МВД о передаче функции выдачи разрешений на покупку оружия другим подразделениям, которые не относятся к Национальной полиции. За полицией останется исключительно контроль на местах.

Как теперь получить разрешение на оружие по новым правилам?

Украинцы, которые получили оружие по такой схеме, должны сдать его и оформить уже по-новому, выполнив все требования закона.

Как заявил замминистра МВД Антон Геращенко, новая система выдачи разрешений заработает в течение двух недель. На первое время в разрешительную службу переназначат людей, к работе которых ранее не было вопросов.

Как мы уже рассказывали ранее, в Раде готовятся рассмотреть закон о легализации огнестрельного оружия для населения.

А также, в СНБО презентовали законопроект о территориальной обороне, в рамках которого украинцам могут массово раздать стрелковое оружия для домашнего хранения.