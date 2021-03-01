С 1 марта украинцы могут онлайн записаться на вакцинацию от коронавируса.

Сделать это можно несколькими способами.

«С сегодняшнего дня украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию против COVID-19 онлайн или по телефону горячей линии. База присланных заявок позволит четко организовать логистику и в максимально сжатые сроки обеспечить людей безопасными вакцинами», — цитирует премьер-министра Дениса Шмыгаля Офис президента.

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров также сообщил, что записаться на вакцинацию можно через приложение «Дія», сайт «Дія», а также через контакт-центр Минздрава.

Как записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса в Украине

Первый способ. Записаться через национальный контакт-центр Минздрава, по номеру 0 800 60 20 19.Второй способ. На сайте портала госуслуг «Дія». Для записи в очередь на вакцинацию необходимо перейти в раздел «Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19», указать сферу деятельности и выбрать населенный пункт, в котором есть возможность получить вакцину.Третий способ. Через приложение «Дія». Для того чтобы встать в виртуальную очередь за вакциной, необходимо обновить его до последней версии, перейти в раздел «Услуги» и выбрать «Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19». После этого так же, как и на сайте, необходимо указать сферу деятельности и выбрать населенный пункт.

После завершения процесса записи необходимо ждать соответствующего сообщения о приглашении на вакцинации.

Как сообщалось ранее, Житомирская область из-за роста заболеваемости COVID-19 переходит в «красную» зону карантина.

На Буковине с 27 февраля по 9 марта ужесточают карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Накануне на две недели объявили локдаун в Ивано-Франковской области.