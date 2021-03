В Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получили уже 20 миллионов человек (население страны 68,1 млн человек), вторую дозу — около миллиона.

Об этом 28 февраля сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

«20 миллионов человек по всей Великобритании получили укол — огромное национальное достижение и свидетельство неустанной работы сотрудников МОЗ, волонтеров, Вооруженных сил и многих других», — пишет он в Twitter.

Напомним, вакцинация в Британии стартовала 8 декабря. В первую очередь прививки получили пациенты домов престарелых и сотрудники этих учреждений.

20 million people across the UK have now got the jab – a huge national achievement and a testament to the tireless work of NHS staff, volunteers, the Armed Forces & many more.

I urge everyone to get the jab when called. Every jab makes a difference in our battle against COVID. pic.twitter.com/kdkB2EkGlS

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 28, 2021