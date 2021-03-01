На Донбассе в феврале потери боевиков составили 37 человек (убитые и раненые).

Об этом сообщил в Twitter офицер украинской разведки Сергей Нещадим.

По его словам, потери боевиков 1 по 28 февраля составили 37 человек:

безвозвратные (200) 19 (не боевые)

санитарные (300) -18 (не боевые 17, боевой 1)

Также, по его словам, с начала перемирия (27 июля 2020 года) боевики потеряли 344 человека:

погибли — 161 (не боевые 156, боевые 5)

раненые — 183 (не боевые 179, боевые 4).

Как сообщалось ранее, на Донбассе 28 февраля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что для начала урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, необходима новая встреча в «нормандском формате», участие в которой примет лично президент России Владимир Путин.