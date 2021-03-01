В понедельник, 15 марта, начинается Великий пост, который продлится по 1 мая. Его называют суровым: этот пост предполагает отказ от любой пищи животного происхождения и от продуктов, в состав которых она входит: мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов и морепродуктов.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВА, о том, как правильно держать пост, как к нему подготовиться и не навредить здоровью, рассказывает OBOZREVATEL.

Что есть в Великий пост и что нельзя

Так, в Великий пост нельзя употреблять мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и морепродукты.

Причем, есть рыбу в течение поста разрешается только в Благовещения 7 апреля и в Вербное воскресенье 12 апреля.

А 24 апреля, в Лазареву субботу, разрешено есть рыбную икру.

В понедельник, среду и пятницу в Великий пост нельзя употреблять в пищу растительное масло и продукты, подвергшиеся термической обработки.

Также стоит заметить, что беременным и кормящим женщинам, детям до 14 лет и тем, кто занят тяжелым физическим трудом, церковь официально позволяет не держать пост.

Как подготовиться к Великому посту

Даже если вы не планируете придерживаться всех канонов Великого поста, отказ от животной пищи почти на два месяца является стрессом для организма. Поэтому перед тем, как начать поститься, желательно проконсультироваться с врачом и подготовиться заранее, начав примерно за неделю до него постепенно исключать из рациона запрещенные продукты.

Также будет полезным спланировать свой режим питания, подобрать рецепты, соответствующие поста.

Ни в коем случае нельзя наедаться мяса перед Великим постом — этим вы только навредите своим почкам и печени.

Что есть в Великий пост

В Великий пост очень важно по максимуму заменить животный белок растительным. Вот чем можно заменить мясо:

соевое молоко, соевое мясо, сыр тофу;

фасоль;

чечевица;

нут или хумус;

арахис;

миндаль;

грецкие орехи, фундук;

пшеница, кукуруза;

шпинат, брокколи, спаржа;

авокадо.

Отметим, что многие из этих продуктов, особенно орехи, богатые также на углеводы и жиры, поэтому их следует дозировать.

Также важно помнить о дневную норму белка. Для людей с небольшим или средним физической активностью норма белка в день — 1-1,5 г на килограмм веса.

Напомним, ранее предстоятель Православной церкви Епифаний рассказал, как соблюдать Великий пост во время болезни.