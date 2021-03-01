Винницкая область переводит все школы и все классы на дистанционную форму обучения со 2 марта из-за резкого роста количества больных COVID-19.

Соответствующее заявление сделал глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, сообщает vinnitsa.info.

Как утверждает чиновник, на сегодняшний день, ситуация с заболеваемостью COVID в области сложная.

«У нас были открыты школы и на прошлой неделе мы ввели дистанционное обучение для 5-11 классов. Но сегодня на комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение, что дистанционное обучение будет для всех, включая 1-4 классы», — пояснил Борзов.

Также, в силу вступят определенные ограничения на передвижение в общественном транспорте.

А мэр Винницы Сергей Моргунов отметил, что в городе разворачивают дополнительный койки для пациентов с COVID.

Как мы уже рассказывали ранее, жители Черновицкой и Ивано-Франковской областей, в которых ранее ужесточили карантин, вышли на протест.

А также, Житомирская область из-за роста заболеваемости COVID-19 переходит в «красную» зону карантина.