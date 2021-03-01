В марте украинцы получат дополнительный выходной в честь 8 марта, в этом году Международный женский день удачно выпал на понедельник.

Всего в марте 31 день: 22 рабочих и 9 выходных. Помимо женского дня 8 марта начинается и Масленица. Какие праздники отмечают в марте 2021:

1 марта Всемирный день гражданской обороны, первый день весны и Всемирный день иммунитета

3 марта Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы

6 марта Международный день стоматолога, Вселенская родительская суббота

8 марта Международный женский день и начало Масленицы

С 8 по 14 марта Масленица или блинная неделя

9 марта День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея

13 марта День землеустроителя, Всемирный день сна

14 марта Прощенное воскресенье

15 марта День защиты прав потребителей

17 марта День святого Патрика

18 марта День налоговика

20 марта День весеннего равноденствия, Международный день счастья, День Земли

21 марта Всемирный день поэзии, Международный день лесов, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день кукольника

С 21 марта по 27 марта неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации

22 марта Всемирный день водных ресурсов

22 марта День таксиста

23 марта Всемирный метеорологический день, День щенков

24 марта Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом

24 марта Всемирный день борьбы пpотив туберкулеза

25 марта Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли

25 марта День Службы безопасности Украины

26 марта День Внутренних войск МВД Украины, Фиолетовый день (День больных эпилепсией)

27 марта Международный день театра, начало Песаха (еврейской Пасхи)

28 марта – Час Земли.

29 марта – переход на летнее время (в ночь с 29 на 30 марта).

30 марта – День карандаша, День прогулки в парке.