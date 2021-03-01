Житомирская область из-за роста заболеваемости COVID-19 переходит в «красную» зону карантина.

Соответствующее решение 1 марта приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Житомирская область войдет в «красную» зону с соответствующими ограничениями. За последнюю неделю мы провели почти 6000 ПЦР-тестов и получили 2716 заболевших COVID-19. За последние четыре недели динамика выросла от 900 почти до 2700 — втрое увеличилось количество заболевших», — заявил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечно во время брифинга.

По его словам, в «красную» зону попадут все районы области.

Как сообщалось ранее, на Буковине с 27 февраля по 9 марта ужесточают карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Накануне на две недели объявили локдаун в Ивано-Франковской области.

В ВОЗ заявили, что по состоянию на начало марта, антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 есть у менее 10% населения Земли. Увеличить процент можно только за счет массовой вакцинации.