Украинцы получат дополнительные выходные по случаю 8 марта, Пасхи и 9 мая.

Как сообщалось ранее, в марте украинцы получат дополнительный выходной в честь 8 марта, в этом году Международный женский день удачно выпал на понедельник. Всего в марте 31 день: 22 рабочих и 9 выходных. Помимо женского дня 8 марта начинается и Масленица.

С 15 марта, напомним, начинается Великий пост. Он завершится 2 мая — на Пасху. Украинцы будут отдыхать в мае с 1 по 4 число.

9 мая выпадает на воскресенье — в связи с этим 10 мая, понедельник, будет выходным.

Как сообщалось ранее, погода в Украине к 8 марта испортится, ожидается новая волна похолодания. Есть вероятность ночных заморозков и снега.