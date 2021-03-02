Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что может подать в отставку, если решения президента Владимира Зеленского начнут не совпадать с его внутренним миром.

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.

«Очень важно иметь доверие со стороны президента, потому что ты с человеком каждый день работаешь. У него полномочия, которые ему дали люди», — сказал глава ведомства.

По его словам, Зеленский всегда выслушивает другую позицию и не всегда сразу принимает решения. Также по словам министра, он часто ведет дискуссии с президентом по тем или иным вопросам.

«Я не могу сказать, что я готов поддержать все решения, которые он принимает… Но во всех главных решениях, которые принимает Зеленский, — мне это подходит. Потому что если бы он принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы сказал: «Извините, я пошел в отставку», — сказал Аваков.

Напомним, накануне у Авакова заявили, что вопрос легализации оружия можно вынести на всеукраинский референдум.

Аваков также заявлял, что правительство больше не будет выполнять требования владельцев автомобилей на европейской регистрации.