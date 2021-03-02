Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию лидера местной оппозиции Светланы Тихановской.

Об этом сообщает пресс-служба СК Беларуси.

Как известно, сейчас Тихановская находится в Литве, туда она уехала в августе 2020 года из-за преследований.

«Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру», — сообщили в Следственном комитете.

В СК сообщили об этом в контексте завершения расследования против четырех доверенных лиц Тихановской. Их подозревают в подготовке к захвату зданий исполкомов и администраций в Гомеле:

«При участии Тихановской обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц. Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления».