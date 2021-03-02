1 марта на Донбассе вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб операции Объеденных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты открывали прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов и станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, вблизи Красногоровки захватчики обстреливали наши ВСУ позиции из крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщалось ранее, в районе Павлополя, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий ВСУ получил боевое ранение, еще восемь военных – боевое травмирования.

Неподалеку Богдановки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи населенного пункта Луганское вооруженные формирования РФ дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Российская Федерация хочет легализовать привлечение российских миротворцев для урегулирования конфликта на Донбассе.