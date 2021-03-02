В Ивано-Франковской области загруженность коек, которые выделили для пациентов с COVID-19, составляет 102-130% (в городской больницы №1 125-130%, в центральной городской больнице – 102%).

Об этом сообщил главный врач больницы №1 Тарас Василик, пишет «Суспільне».

По его словам, сейчас на 200 койках лежит 249 пациентов: «Нам приходится привлекать дополнительные площади – коридоры, в том числе и кровати, которые развернуты на базе перинатального центра».

В центральной городской больнице лечатся 358 пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 100 больных – в тяжелом состоянии. 16 человек находятся в реанимации.

Заместитель главного врача медучреждения Владимир Вовчук сказал, что в таком режиме врачи готовятся работать минимум неделю.

«По состоянию на сегодня ситуация в больнице остается напряженной. Она управляемая, но напряженная. Количество больных и количество госпитализаций не уменьшается. И так еще эту неделю и, возможно, следующую придется работать», – подчеркнул он.

Больница обратилась к ректору медицинского университета с просьбой освободить помещение одной из кафедр, которая расположена в больнице. Это позволило бы дополнительно развернуть примерно 20 коек. Кроме того, в перинатальном центре обустраивают еще одно отделение для больных. Там разместят 40 коек.

«У нас есть места, выделенные в одном из отделений на пятом этаже. У нас сейчас есть проблема подобрать персонал, поэтому мы работаем над этим, чтобы дообеспечить. Других вопросов у нас нет – лекарства есть, кислород есть, вот с персоналом нам очень тяжело», – добавил Вовчук.

В Украине 1 марта прививку от коронавируса сделали 1 764 человека. Всего с начала вакцинации привито 4 905 человек — все они получили только первую дозу.

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о побочных эффектах при вакцинации против COVID-19 индийским препаратом CoviShield, которым прививают украинцев.