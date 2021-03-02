Народные депутаты приняли за основу законопроект №3881, в котором установлен минимальный размер алиментов, которые можно взыскать на содержание ребенка с родственников родителя.

Об этом пишет «РБК-Украина». Документ поддержали 339 нардепов.

«Случается так, что дети теряют своих родителей или родители по уважительным причинам не в состоянии их содержать и, таким образом, дети остаются без средств к существованию. В случае отсутствия родителей или если родители по уважительным причинам не в состоянии содержать детей, обязанность по содержанию малолетних, несовершеннолетних детей возлагается на других членов семьи и родственников», — указано в пояснительной записке.

Документ предлагает внести изменения в часть вторую статьи 272 Семейного кодекса. Таким образом законодательно закрепляется минимальный размер алиментов, подлежащий взысканию на ребенка с других членов семьи и родственников — не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Сейчас такой размер составляет не менее 30%.

Как сообщалось ранее, в реестре неплательщиков алиментов зарегистрировано более 13 тысяч женщин.

В селе Ивановка Белоцерковского района Киевской области полицейские изъяли водительское удостоверение за неуплату алиментов и сразу же выписали протокол за управление авто без «прав».