Новые европейские санкции против Российской Федерации уже опубликованы и вступили в силу. Власти ЕС ввели их в отношении должностных лиц, которые причастны к преследованию оппозиционера Алексея Навального.Соответствующее решение было опубликовано в Официальном журнале Евросоюза.

Так, под санкции ЕС попали следующие граждане РФ:

глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин

глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников

генпрокурор Игорь Краснов

командующий Росгвардии Виктор Золотов

Брюссель ввел ограничения в соответствии с новым режимом санкций ЕС за нарушения в области прав человека — это первое его применение в истории.

Разработку этого режима инициировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Также он предлагал назвать его именем Навального, однако это предложение не получило достаточной поддержки.

Как мы уже рассказывали ранее, администрация президента США Джо Байдена готовится ввести санкции в отношении России в связи с отравлением и преследованием оппозиционера Алексея Навального уже на этой неделе.

А также, совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение ввести санкции в отношении 10 украинских военных из высшего офицерского состава, которые во время событий 2014 года перешли на сторону России или переехали туда жить после Майдана.