Главный санитарный врач Виктор Ляшко привился от COVID-19 препаратом Covishield, который является индийской аналогией препарата AstraZeneca, сегодня, 2 марта.

Процесс вакцинации показали в эфире одного из телеканалов. Прививку против COVID-19 Ляшко сделал в больнице Кагарлыка в Киевской области.

«Мы своим примером показываем, что не привезли что-то другое, и не будем завозить для себя что-то другое. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасна и эффективна», — сказал он после прививки.

Также сегодня прививку неиспользованной дозой вакцины получил глава Национальной службы здоровья Андрей Виленский.

«На сегодня та команда, которая работала, завершает свою работу, и остались неиспользованные дозы вакцины. Это вакцина Covishield AstraZeneca, она безопасна и зарегистрированной в Украине. Прививки вакциной, которая доступна сегодня, несет меньше рисков, чем риск заболеть коронавирусной болезни и собственно умереть», — сказал Виленский.

Как мы уже рассказывали ранее, Владимир Зеленский, который 2 марта вакцинировался от COVID-19 препаратом Covishield, рассказал, почему сделал прививку, несмотря на перенесенную ранее коронавирусную инфекцию.

Тем временем, во Львовской области обнаружили два новых штамма коронавирусной инфекции COVID-19. Отмечается, что ни один из них не является «британским» или «южноафриканским».