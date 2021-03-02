В Украине зафиксировано 5336 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 308 детей и 218 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и Киеве (463).

За минувшие сутки:

госпитализированы — 1410 человек;

выписаны из больниц — 583 человека;

летальных случаев — 162;

Всего с начала пандемии в Украине:

заболело — 1357470 человек;

выздоровели — 1176918 человек;

летальных случаев — 26 212;

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев — 463 случая;

Винницкая область — 453 случая;

Волынская область — 140 случаев;

Днепропетровская область — 206 случаев;

Донецкая область — 107 случаев;

Житомирская область — 94 случая;

Закарпатская область — 438 случаев;

Запорожская область — 163 случая;

Ивано-Франковская область — 649 случаев;

Киевская область — 231 случай;

Кировоградская область — 26 случаев;

Луганская область — 32 случая;

Львовская область — 349 случаев;

Николаевская область — 153 случая;

Одесская область — 319 случаев;

Полтавская область — 131 случай;

Ровенская область — 108 случаев;

Сумская область — 37 случаев;

Тернопольская область — 146 случаев;

Харьковская область — 319 случаев;

Херсонская область — 18 случаев;

Хмельницкая область — 105 случаев;

Черкасская область — 93 случая;

Черновицкая область — 504 случая;

Черниговская область — 52 случая.