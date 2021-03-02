В Украине зафиксировано 5336 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 308 детей и 218 медработников.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и Киеве (463).
За минувшие сутки:
госпитализированы — 1410 человек;
выписаны из больниц — 583 человека;
летальных случаев — 162;
Всего с начала пандемии в Украине:
заболело — 1357470 человек;
выздоровели — 1176918 человек;
летальных случаев — 26 212;
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев — 463 случая;
Винницкая область — 453 случая;
Волынская область — 140 случаев;
Днепропетровская область — 206 случаев;
Донецкая область — 107 случаев;
Житомирская область — 94 случая;
Закарпатская область — 438 случаев;
Запорожская область — 163 случая;
Ивано-Франковская область — 649 случаев;
Киевская область — 231 случай;
Кировоградская область — 26 случаев;
Луганская область — 32 случая;
Львовская область — 349 случаев;
Николаевская область — 153 случая;
Одесская область — 319 случаев;
Полтавская область — 131 случай;
Ровенская область — 108 случаев;
Сумская область — 37 случаев;
Тернопольская область — 146 случаев;
Харьковская область — 319 случаев;
Херсонская область — 18 случаев;
Хмельницкая область — 105 случаев;
Черкасская область — 93 случая;
Черновицкая область — 504 случая;
Черниговская область — 52 случая.