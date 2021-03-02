Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выразил убеждение, что его страна и Россия не нуждаются в слиянии и создании единых органов управления. Такой «союз» он сравнил с домом, где «Беларусь – это квартира, а Россия – целый этаж».

Об этом Лукашенко заявил в ходе совещания по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.

«Мы в дружеской, абсолютно дружественной атмосфере подошли к итогам переговоров в рамках «союзного государства». Я сказал, как мы видим ее. Мы, белорусы, живем в своей квартире, она небольшая. И Россия, огромная Россия, живет… ну, может, не в квартире, как я говорил, а на всем этаже. И мы суверенные и независимые государства», – пояснил Лукашенко.

Отвечая на вопрос о необходимости либо объединения Беларуси с РФ или наоборот, либо даже «слияния стран» с созданием единых органов управления, он заявил, мол, мир настолько изменился, что «было бы просто глупо даже работать в этом направлении».

Лукашенко уверен, что сейчас это «абсолютно не нужно», ведь, «существующая как суверенное независимое государство, Беларусь может выстроить более мощную систему отношений», чем та, которая существует в самой России на уровне отдельных территорий.

Как мы уже рассказывали ранее, следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию лидера местной оппозиции Светланы Тихановской.

А также, Лукашенко назвал другом президента РФ Владимира Путина. Он не испытывает таких чувств к главе Украины Владимиру Зеленскому.