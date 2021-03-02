В марте в Украине ожидаются магнитные бури достаточно большой мощности, поэтому метеочувствительным людям стоит внимательнее следить за своим здоровьем.

Об этом рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Отметим, ранее специалисты прогнозировали, что 4-5 марта произойдет очень мощная магнитная буря. Однако выяснилось, что она не коснется Земли. Поэтому, в этот день степень возмущения магнитосферы лишь на одну ступеньку выше, чем природный фон.

Однако в течение месяца ожидается еще несколько магнитных бурь.

13 марта — геомагнитное возмущение средней силы. Особенно внимательными к своему здоровью рекомендуется быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

16 марта — магнитная буря средней силы. Она может повлиять на психическое состояние людей, из-за чего могут возникнуть конфликты.

19 марта — средняя магнитная буря. Способна разбудить старые заболевания человека, в том числе опорно-двигательного аппарата.

21-22 марта — еще один средний метеоудар. Больше всего в опасности гипертоники.

28 марта — средняя магнитная буря. Может побеспокоить только метеозависимых людей, вызвать головные боли.

Напомним, что в дни магнитных бурь из рациона следует исключить жареное, копченое, жирное и острое. Также не стоит злоупотреблять острыми и достаточно ароматными специями.

Ранее врачи рассказали, как пережить эти неблагоприятные дни.Чтобы чувствовать себя комфортно во время перемен в магнитной сфере, медики советуют делать зарядку, принимать контрастный душ и избегать больших физических нагрузок. Надо стараться как можно меньше находиться под солнечными лучами.