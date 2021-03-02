На Донбассе трагически погиб 19-летний военнослужащий из Полтавской области. Официальная причина смерти — неосторожное обращение с оружием.

Об этом со ссылкой на заместителя военного комиссариата Полтавской области Эдуарда Бородая, передает издание «Коло».

Трагедия произошла 28 февраля. Погибшим оказался 19-летний военный 72 отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев Андрей Мирча. Он был родом из села Степановка Семеновского района Полтавской области. Похороны бойца состоятся 3 или 4 марта.

Как сообщалось ранее, в районе Павлополя, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий ВСУ получил боевое ранение, еще восемь военных – боевое травмирования.

Также сообщалось, что Российская Федерация хочет легализовать привлечение российских миротворцев для урегулирования конфликта на Донбассе.