Погода в Украине весной 2021 НЕ будет радовать теплом.

Такой неутешительный прогноз дал известный народный синоптик Леонид Горбань, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

По его словам, жителей Украины ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху. Дождей, по словам синоптика, ожидать не стоит. Это связано с тем, что по классификации Брюсова календаря наступил год Луны. А весна в этот год очень холодная, особенно его первая половина.

«К середины марта держаться сильные морозы. В апреле — холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло. Май — жаркий и засушливый, в середине — более двух недель без осадков», — отметил Горбань.

Правда, успокоил синоптик, июнь и июль компенсируют дефицит осадков. В первые месяцы лета Украину ожидают частые дожди, которые также принесут в страну легкую прохладу.

Как мы уже розповыдалы ранее, погода в Украине в среду и четверг будет продиктована антициклоном Jacqueline — в ближайшие два дня будет преобладать сухая и солнечная погода.

А также, погода в Украине к 8 марта испортится, ожидается новая волна похолодания. Есть вероятность ночных заморозков и снега.