Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд два протокола об административных правонарушениях в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого в связи с участком земли в оккупированном Крыму, который принадлежит судье.

Подробности обнародовала пресс-служба НАПК.

Глава Агентства Александр Новиков попросил Голосеевский районный суд Киева сообщить ему о времени и дате судебных заседаний, на которых будет рассматриваться «дело Тупицкого», поскольку лично будет давать объяснения по этим протоколам.

Первый протокол касается неуказания Тупицким в декларации земельного участка в Крыму, а второй – из-за решения КСУ об отмене е-декларирования, чем снял с себя ответственность за невнесение данных в декларацию.

Ответственность за эти нарушения предусмотрена ч. 4 ст. 172-6 (нарушение требований финансового контроля) и ч. 2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

Как мы уже рассказывали ранее, Александр Тупицкий проиграл судебное дело против Управления госохраны, сотрудники которого не пускали его в здание КСУ.

Тем временем, президент Владимир Зеленский отстранил на месяц главу Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого.