С 4 марта украинцы начнут получать пересчитанные пенсии, но из 11,1 млн человек доплаты получат всего 8 млн пенсионеров. Средний размер повышения составит около 300 грн. Но даже после этого большинство украинцев на заслуженном отдыхе останутся за чертой бедности. Львиная доля пенсионеров получает выплаты, размер которых ниже фактического прожиточного минимума.

О том, как будут снижаться пенсии, говорится в материале «Обозревателя».

Отметим, с марта украинцы с полным стажем будут получать пенсию не ниже 2,2 тыс. грн. А те, кто достиг 65-летия, уже сейчас должны получать от 2,4 тыс. грн. Такая пенсия, даже по скромным подсчетам Минсоца, – гарантированная бедность.

Фактический прожиточный минимум на пенсионера составляет 3,5 тыс. грн. И это с учетом неполной «корзины», в которую не входят расходы на интернет, мобильную связь, отдых и т.д. Все украинцы старше 60 лет, которые получают меньше указанной суммы, находятся за чертой бедности.

Абсолютной чертой бедности в Украине можно считать фактический размер прожиточного минимума. И он почти в два раза выше чем тот, который используют в бюджете для определения минимального размера соцвыплат.

«Прожиточный минимум, который используется для назначения социальных выплат, уже давно не соответствует его реальному размеру. Это просто цифра, на основе которой считают минимальные социальные стандарты», – говорит эксперт в сфере пенсионного обеспечения Лидия Ткаченко.

Согласно справочным данным Пенсионного фонда Украины, средняя выплата, к примеру, в Черниговской области составляет всего 2,2 тыс. грн. Это означает, что в этом регионе абсолютное большинство украинцев на заслуженном отдыхе находятся за чертой бедности. Общую картину (средний размер пенсии по стране) вытягивают за счет показателя в Киеве, Донецкой, Луганской областях. Здесь из-за высоких белых зарплат показатель выше.

Какие пенсии в Украине

Средний размер пенсий составляет 3507 грн. Но и это на 14 грн меньше «черты бедности». Заведующая сектором исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Людмила Черенько рассказывает, что справедливый размер пенсии не может быть ниже фактического прожиточного минимума:

«Здесь сложно мерить всех пенсионеров под одну линейку. В 2017-м году была хорошая идея дифференцировать пенсии. Чтобы те, кто работал в неофициальном секторе, или мало работал и не набрал стажа на трудовую пенсию, получал обеспечение на уровне официального прожиточного минимума. А вот люди, которые отработали официально много лет, получали не минимальную выплату, а пенсию на уровне фактического прожиточного минимума. Но, к сожалению, эта дифференциация не воплотилась. Сейчас многие люди, которые проработали долгие годы, все равно получают минимальную пенсию. В этом главная несправедливость».

Сейчас украинцы на пенсии получают около 28,7% последней зарплаты, говорят в Минсоцполитики. Постепенно эта цифра снизится до 18%. К примеру, с зарплатой в 10 тыс. грн сейчас можно получать около 2,87 тыс. грн, а в 2055-м при таких же условиях уже 1,8 тыс. грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль вовсе считает, что через 15 лет украинцы (если ничего не изменить) вообще не будут получать пенсии. Причина все та же – демографическая ситуация.

Почему пенсии будут сокращаться?

с 2017-го сократили «стоимость» каждого года стажа. В результате все пенсионеры по новым правилам получают выплату на 26% ниже;

в 2000-х ужесточили требования к стажу: в него перестали засчитывать период обучения, время, когда сотрудник «числился», но не получал зарплату и т.д;

в 2016-м в два раза сократили единый соцвзнос (ЕСВ) с зарплаты – он пополняет бюджет Пенсионного фонда;

демографическая ситуация в стране ухудшается: работающих становится меньше, а число пенсионеров (в процентном соотношении) растет;

в Украине низкие зарплаты, большой уровень теневой экономики.

Как сообщалось ранее, пенсионный возраст в Украине с 1 апреля увеличат для тех украинок, которые родились после 1 апреля 1961-го. Они смогут получать выплаты с 60 лет.

Накануне в Кабинете министров Украины сообщили, что доплаты пенсионерам 75-80 лет начнут выплачивать не с 1 июля, а только с 1 октября 2021 года. Размер компенсации составит 400 гривен.

