В Запорожской области в городе Энергодар, на посту покончила с собой военнослужащая Национальной гвардии Украины (НГУ).
Трагедия произошла на Запорожской АЭС, где женщина несла службу, передает Обозреватель.
Женщина пришла на работу и в 13:00 заступила на службу для несения охраны порядка. Она получила оружие, после чего пошла на свое место и застрелилась.
В момент самоубийства рядом с ней никого не было.
По данному факту начато расследование по ч. 1 ст. 115 УК Украины – убийство, с пометкой «самоубийство».
Как сообщается, военнослужащая 1987 года рождения служила на Запорожской АЭС по контракту.
Как мы уже рассказывали ранее, в украинской армии будут работать группы наблюдения за суицидальным поведением военнослужащих.
Тем временем, в Киеве задержан администратор одной из так называемых групп-смерти, которые склоняют детей и подростков к совершению суицида.