Погода в Украине к 8 марта испортится, ожидается новая волна похолодания. Есть вероятность ночных заморозков и снега.

Такой прогноз дал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, пишет «Обозреватель».

По его словам, в начале марта не следует ожидать существенного потепления:

«Характер погоды уже весенний, но с переменами. Сказать, что будет постоянно солнечно? Нет. Сказать, что будет постоянно дождь? Тоже нет».

Синоптик подчеркнул, что 8 марта в Украине прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, ночью будет мороз, а температура воздуха днем будет немного выше 0 градусов.

В целом температура в марте будет подниматься постепенно, кратковременные похолодания не исключены даже в конце месяца и начале апреля.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что весна не спешит радовать украинцев погодой, в первые дни ожидаются морозы — температура воздуха может опускаться до 7 градусов.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на ближайшие 90 дней. Весна в этом году будет поздней, а лето ранним — жара начнется в середине мая. Погода в Украине 8 марта будет продиктована волной похолодания. Температура воздуха опустится днем до -3 градусов.

