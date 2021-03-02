3 марта отмечается Всемирный день дикой природы, Всемирный день писателя и Международный день охраны здоровья уха и слуха. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА. Великий пост: как провести семь недель, календарь питания День Архипа и Филимона — по народному календарю Святые Архип и Филимон, память которых празднуется в этот день, — апостолы, живших в городе Колосе. Филимон был так предан вере, превративший свой дом в место собрания христиан. Поэтому апостол Павел называл его жилище домашней церковью. В этой церкви служил и его сын Архип, которому была уготована судьба мученика — его убили за то, что он отказался участвовать в языческом празднике. 20 декабря 2013 Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией постановила провозгласить 3 марта Всемирным днем дикой природы, с целью повысить уровень осведомленности широкой общественности в вопросах дикой фауны и флоры. Всемирный день писателя — сегодня отмечается во многих странах мира, причем не только писателями, но и считается профессиональным праздником всех представителей «четвертой власти». Нередко по сей день приурочены церемонии вручения различных литературных премий и почестей литературных деятелей. Ежегодно 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха, известный также как Всемирный день слуха. На сегодняшний день потеря слуха считается самой распространенной сенсорноюи формой инвалидности в мире. По данным ВОЗ, от глухоты и нарушений слуха страдают примерно 360 000 000 человек. Хина мацури — праздник девочек в Японии Март по Японии традиционно считается женским месяцем. 3 марта отмечается праздник девочек, который ласково называют Хина мацури (Праздник кукол Хина) или Момо-но сэкку (праздник цветения персиков).

Приметы 3 марта