Все продукты питания подорожают в 2021 году на уровень инфляции. При этом сильнее подорожают подсолнечное масло, хлебобулочные изделия и сахар.

Куринные яйца, выросшие за январь в цене на 18%, до 32,3 грн за десяток, наоборот, подешевеют уже весной. Об этом рассказал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей (АПТС) Алексей Дорошенко в комментарии UBR.ua.

«Тенденция последних трех лет – основная группа товаров продуктов питания дорожает на уровень инфляции, а сезонный фактор, спрос и прочее на цену не влияют», – говорит Дорошенко. Он также отметил, что продукты питания в Украине сейчас стоят дороже, чем в Европе.

В 2021 году, по прогнозу НБУ, инфляция ускорится до 7%. Однако Дорошенко считает, что это «нереалистичный показатель», и, скорее всего, инфляция достигнет 9%. Однако ряд товаров будет дорожать на больший процент.

Эксперт утверждает, что быстрее будет расти стоимость продуктов, по которым в 2020 году был неурожай:

подсолнечное масло,

сахар.

«Два года подряд неурожай сахарной свеклы, причем в позапрошлом году не только в Украине, но и в мире. В итоге запасов сахара было мало по весу, а тот, что оставался, – очень плохого качества. Потребитель не готов его покупать, на что жалуются ритейлеры. Уже в октябре, правда, цена на сахар может стабилизироваться, однако среднегодовой рост будет высоким – может, даже до 15%», – говорит Дорошенко.

Единственным продуктом, которого ждет удешевление, будут куриные яйца, средняя цена которых в январе подскочила почти на 5 грн. «Там абсолютно нерыночное ценообразование. Сейчас производители смогли задрать цену вверх, но, я думаю, что в марте ценник на них пойдет вниз, и где-то через месяц производители будут торговать на уровне 27-28 грн за десяток, точно, до 30 грн», – заявил эксперт.

Эксперты ранее заявляли, что цены на продукты в Украине снова взлетят весной 2021 года. В основном подорожают зерновые, овощи и фрукты. Инфляция в этот период составит 7-8%. Экономический эксперт Олег Пендзин назвал категории продуктов, которые подорожают больше всего.