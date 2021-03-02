Командование российских войск на оккупированном Донбассе начало интенсивную подготовку подразделений минометчиков и стягивание оружия в район линии разграничения.

Как сообщила разведка, было замечено практическое развертывание расчетов врага и наведение на цели огневого поражения, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

А также, соединения российских наемников на фронте стали совершенствовать инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций с наращиванием системы минно-взрывных заграждений.

В целом, с начала 2021 года во время занятий по инженерной подготовке в частях 1 и 2 армейских корпусов под руководством кадровых военнослужащих Вооруженных сил РФ отрабатываются вопросы изготовления и применения самодельных взрывных устройств повышенной мощности с различными способами приведения их в действие.

Согласно данным Главного управления разведки, на Донбассе на данный момент работает около 50 российских снайперов.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=187&v=SzXcoGEsPnY&feature=emb_title&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Как мы уже рассказывали ранее, на Донбассе трагически погиб 19-летний военнослужащий из Полтавской области. Официальная причина смерти — неосторожное обращение с оружием.

А тем временем, ЕС начинает новую программу поддержки экономического развития Донбасса.