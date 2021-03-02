Европейский союз начинает новую программу поддержки экономического развития Донбасса.

Как заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, запуск программы помощи должен произойти уже в этом году.

«ЕС предоставил значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта. И в этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в этом регионе», — заявил Мишель.

Еврочиновник напомнил, что позиция ЕС относительно поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является неизменной.

«Мы на Европейском континенте в 2021 году. И здесь война. Это реальность, за которую стыдно», — заявил он.

Также, Мишель подчеркнул, что Россия является стороной войны на Донбассе, а не посредником в урегулировании конфликта.

«Россия не проявила тех позитивных шагов, которые сделала Украина для внедрения минских соглашений. И именно поэтому наши экономические санкции против России останутся. Россия является частью этого конфликта, а не посредником», — резюмировал глава Евросовета.

Как мы уже рассказывали ранее, на Донбассе трагически погиб 19-летний военнослужащий из Полтавской области. Официальная причина смерти — неосторожное обращение с оружием.

А тем временем, РФ хочет легализовать привлечение российских миротворцев для урегулирования конфликта на Донбассе.