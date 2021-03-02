В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 2 марта — в некоторых регионах сегодня пройдут дожди с мокрым снегом.

Осадки ожидаются в Сумской, Харьковской и Луганской областях.

Теплее всего сегодня будет на западе страны — 7-13 градусов тепла. В среднем по стране 4-6 тепла, на юге до 7-8 тепла.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что весна не спешит радовать украинцев погодой, в первые дни ожидаются морозы — температура воздуха может опускаться до 7 градусов.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на ближайшие 90 дней. Весна в этом году будет поздней, а лето ранним — жара начнется в середине мая. Погода в Украине 8 марта будет продиктована волной похолодания. Температура воздуха опустится днем до -3 градусов.