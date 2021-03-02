Погода в Украине в среду и четверг будет продиктована антициклоном Jacqueline — в ближайшие два дня будет преобладать сухая и солнечная погода.

Об этом в Facebook пишет синоптик Наталка Диденко.

По ее прогнозу Jacqueline отодвинет фронт и циклоны на окраины, поэтому осадки в Украине 3 марта маловероятны. В среду ожидается сильный ветер западного происхождения.

Температура воздуха в среду в течение дня 5-10 тепла, на востоке и северо-востоке 2-5 тепла. В четверг потеплеет до 6-13, в западных областях до 10-15 градусов.

В Киеве 3 марта будет солнечно. Температура воздуха завтра днем будет держаться на уровне 6 градусов тепла, а 4 марта до 11 градусов тепла.

«В пятницу придет атмосферный фронт с осадками, в субботу-воскресенье ожидается похолодание», — предупредила синоптик.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что весна не спешит радовать украинцев погодой, в первые дни ожидаются морозы — температура воздуха может опускаться до 7 градусов.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на ближайшие 90 дней. Весна в этом году будет поздней, а лето ранним — жара начнется в середине мая. Погода в Украине 8 марта будет продиктована волной похолодания. Температура воздуха опустится днем до -3 градусов.