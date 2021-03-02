Суд разрешил правоохранительным органам задержать блогера Анатолия Шария, которого подозревают в государственной измене.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Министерства внутренних дел.

Таким образом МВД получило разрешение на задержание Шария с целью принудительного привода в суд.

Сам Шарий уже прокомментировал данную информацию. По его мнению, речь идет о нарушении закона.

Как сообщалось 25 февраля, скандальный блогер Анатолий Шарий объявлен в розыск после того, как он проигнорировал допрос по делу о государственной измене.

Как известно, 16 февраля СБУ объявила Шарию о подозрении в госизмене. Силовики предполагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур, а его действия были направлены на дестабилизацию ситуации в Украине, в частности на разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

В СБУ также отметили, что заявления и действия Шария активно использовали российские СМИ, в частности телеканалы «Россия 24», «Россия 1», телеканал Министерства обороны России «Звезда».

