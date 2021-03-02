Погода в Украине 3 марта ожидается ожидается облачной но сухой. Дожди покинут территорию страны — ожидается теплый день, без осадков.
Теплее всего в среду будет в Ивано-Франковской области — здесь воздух прогреется до 13 градусов выше ноля.
Детальный прогноз погоды по городам на 3 марта:
- В Киеве — малооблачно, температура воздуха ночью -1°, днем +8°.
- В Чернигове — малооблачно, температура воздуха ночью -2°, днем +7°.
- Во Львове в среду ожидается переменная облачность, ночью -1°, днем +9°.
- В Луцке — облачность с прояснениями, ночью 0°, днем +7°.
- В Ривне в среду ожидается облачная с прояснениями погода, ночью 0°, днем +6°.
- В Тернополе 3 марта ночью будет 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.
- В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +13°.
- В Черновцах в среду — облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +11°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, 0°…+7°.
- В Житомире в среду — облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +8°.
- В Черкассах — переменная облачность, ночью -3°, днем +6°.
- В Кропивницком — облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +7°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -1°…+6°.
- В Одессе 3 марта — переменная облачность, температура ночью +1°, днем +9°.
- В Херсоне в среду ночью -1°, днем +9°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью 0°, днем +9°.
- В Запорожье — облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +6°.
- В Сумах завтра переменная облачность, температура воздуха -2°…+5°.
- В Харькове — переменная облачность, температура ночью -2°, днем +4°.
- В Днепре — облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +6°.
- В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -2°…+5°.
- В Краматорске — облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +5°.
- В Северодонецке — небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +4°.
Как мы уже рассказывали ранее, жителей Украины ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху.
А тем временем, погода в Украине в среду и четверг будет продиктована антициклоном Jacqueline — в ближайшие два дня будет преобладать сухая и солнечная погода.