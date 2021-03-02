«Укрзализныця» ограничит высадку и посадку пассажиров с 7 марта в Житомирской и Черновицкой областях из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной COVID-19.

Подробности решения обнародовала пресс-служба «УЗ». Также в этих регионах приостанавливают продажа билетов на поезда.

Продажа билетов в Житомирской и Черновицкой областях приостановлена согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Билеты не будут продавать из-за ограничений усиленного карантина, с 7-12 марта, но возможно и дольше, если области будут оставаться «красными».

Для тех пассажиров, которые уже купили билеты на поезда после 7 марта, в данных областях будет ограничена высадка и посадка.

Напоминаем, с 27 февраля в Черновицкой области начали действовать ограничения «красной зоны» карантина. Житомирская область попала в «красную зону» 1 марта.

Как мы уже рассказывали ранее, жители Черновицкой и Ивано-Франковской областей, в которых ранее ужесточили карантин, вышли на протест.

Тем временем, Винницкая область переводит все школы и все классы на дистанционную форму обучения со 2 марта из-за резкого роста количества больных COVID-19.