Правительство хочет вернуть часть заробитчан, обещая им кредиты для открытия собственного бизнеса.

Об этом говорится в материале «Сегодня».

Кабмин предложил запустить программу беспроцентных кредитов до 150 тысяч гривен на открытие своего дела. На это власти готовятся выделить более 100 млн гривен. Соответствующий законопроект еще должна одобрить Верховная Рада.

Кредиты планируют выдавать на открытие малого бизнеса: кофейни, небольшого хостела или теплицы для микрозелени и овощей.

Главное условие: предприниматель должен вложить в дело столько же собственных денег, сколько и государство.

Издание перечисляет и другие важные моменты:

Деньги не придется возвращать при наличии страхового стажа более 10 лет.

Если у получателя нет 10 лет страхового стажа, грант все равно дадут, но позже его придется вернуть в полном объеме.

В Ассоциации компаний по международному трудоустройству опасаются, что программа может не заинтересовать заробитчан. По их словам, мигрантам выгоднее заниматься бизнесом, например, в Польше. Это подтверждает и статистика: примерно 11 тысяч украинцев открыли в Польше свое дело за два последних года.

Также не стоит забывать, что большинство украинцев едут за границу не ради собственного бизнеса, а чтобы прокормить семью.

Напомним, министр внутренних дел Эстонии Март Хельме выступил против массовой трудовой миграции украинцев в Эстонию. Он пояснил, что боится того, что из-за массовой трудовой миграции эстонцы, которые говорят на эстонском языке, могут оказаться в меньшинстве, ведь украинцы будут говорить по-русски.

Недавно в устье реки Тибр близ Рима обнаружили труп женщины. Полиция выяснила, что погибшая — украинка, которая работала в стране сиделкой.

